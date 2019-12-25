На Северном проспекте BMW при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Suzuki

В результате аварии 28-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП на Северном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 12 сентября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что дома 9 по про Северному проспекту водитель BMW при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 28-летнего мужчины. Мотоциклист после этого столкнулся с припаркованным автомобилем Mitsubishi Outlander.

В результате аварии 28-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее появилось видео столкновения мотоцикла и BMW у Поцелуева моста.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница