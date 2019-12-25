На Северном проспекте BMW при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Suzuki

Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП на Северном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Утром 12 сентября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что дома 9 по про Северному проспекту водитель BMW при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 28-летнего мужчины. Мотоциклист после этого столкнулся с припаркованным автомобилем Mitsubishi Outlander.
В результате аварии 28-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также ранее появилось видео столкновения мотоцикла и BMW у Поцелуева моста.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница
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