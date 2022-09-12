Появилось видео столкновения мотоцикла и BMW у Поцелуева моста

В воскресенье, 11 сентября, иномарка BMW столкнулась с мотоциклом у Поцелуева моста. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места аварии.
На видео запечатлён момент, при котором иномарка совершала поворот налево и не стала пропускать мотоцикл. От удара транспортное средство байкера перевернулось. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.
В результате падения мотоциклист получил травму переносицы.
Ранее мы сообщили о том, что инкассаторская машина столкнулась с авто службы доставки на юге Петербурга.
Видео: Piter.TV
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