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Появилось видео столкновения мотоцикла и BMW у Поцелуева моста

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Иномарка не пропустила байкера, в результате чего его мотоцикл опрокинулся.

В воскресенье, 11 сентября, иномарка BMW столкнулась с мотоциклом у Поцелуева моста. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места аварии. 

На видео запечатлён момент, при котором иномарка совершала поворот налево и не стала  пропускать мотоцикл. От удара транспортное средство байкера перевернулось. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.

В результате падения мотоциклист получил травму переносицы. 

Ранее мы сообщили о том, что инкассаторская машина столкнулась с авто службы доставки на юге Петербурга.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, мотоцикл, набережная реки мойки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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