Появилось видео столкновения мотоцикла и BMW у Поцелуева моста

Иномарка не пропустила байкера, в результате чего его мотоцикл опрокинулся.

В воскресенье, 11 сентября, иномарка BMW столкнулась с мотоциклом у Поцелуева моста. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места аварии.

На видео запечатлён момент, при котором иномарка совершала поворот налево и не стала пропускать мотоцикл. От удара транспортное средство байкера перевернулось. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.

В результате падения мотоциклист получил травму переносицы.

Ранее мы сообщили о том, что инкассаторская машина столкнулась с авто службы доставки на юге Петербурга.

Видео: Piter.TV