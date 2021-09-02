Инкассаторская машина столкнулась с авто службы доставки на юге Петербурга

Машины встали посреди ж/д путей, преградив путь трамваям.

Около станции метро "Пролетарская" в аварию попала инкассаторская машина. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны. Инкассаторская машина столкнулась с автомобилем службы доставки.

Машины встали посреди ж/д путей, преградив путь трамваям. На данном участке образовался затор.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Магнитная – поселок имени Морозова" иномарка Saab перевернулась и улетела в дерево.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб