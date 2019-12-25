Трое преступников подожгли автомобиль.

Неизвестные напали в Берлине на инкассаторскую машину. Об этом сообщили журналисты из местного издания Bild. О произошедшем первыми сообщили местные жители. Они заявили в полицию о том, что на улице слышны звуки выстрелов.

В СМИ отметили, что преступление совершено в районе Вильмерсдорф. Служебный автомобиль был припаркован у филиала одного из банков. Из-за нападения машина инкассаторов загорелась. На ее тушение прибыла бригада из 20 пожарных.

По предварительным сведениям, атаку совершили трое человек. Им удалось покинуть место происшествия. Полиция Берлина в аккаунте в Twitter подтвердила нападение. Она призвала водителей объезжать данный район по улице улице Детмольда и площади Бундесплац. От действий злоумышленников пострадал минимум один человек.

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