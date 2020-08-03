Речь идет о выводе более чем трети войск США из Германии.

В США назвали "последний подарок" Трампа Путину. Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика Ника Робертсона.

Эксперт полагает, что это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп делает подарки Владимиру Путину в течение всего своего срока правления. Робертсон считает, что самой большой ошибкой Трампа было решение о передислокации войск Европейского командования. Как пишет эксперт, американскому президенту потребовалась всего пара секунд, чтобы объявить о своем решении, но при этом "могут уйти годы на исправление урона, который это нанесет военному альянсу".

Недавно Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России. Он указал, что Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергию. Американский президент подчеркнул, что ФРГ не торопится тратить достаточное количество бюджетных средств на взносы в НАТО.

Ранее мы сообщили, что Фургал недоволен условиями в СИЗО.

Видео: CNN