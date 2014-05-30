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На трассе "Магнитная – поселок имени Морозова" иномарка Saab перевернулась и улетела в дерево
Сегодня, 13:45
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На трассе "Магнитная – поселок имени Морозова" иномарка Saab перевернулась и улетела в дерево

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Водитель автомобиля погиб. Полиция начала проверку по факту аварии.

На трассе "Магнитная – поселок имени Морозова" в субботу, 10 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Водитель машины Saab не справился с управлением и вылетел кювет, после чего иномарка перевернулась и ударилась об дерево. Мужчина получил серьезные травмы.

Позже стало известно, что пострадавший скончался. Правоохранители выяснили, что автомобилист 15 раз нарушил правила дорожного движения. 

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: на Мурманском шоссе около поселка им. Морозова из фуры вылетела на машины плита.

Фото: Piter.tv

Теги: трасса магнитная поселок имени морозова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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