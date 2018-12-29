На Лиговском экскаватор вписался в инкассаторскую машину

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 27 января снегоуборочная техника повредила инкасаторскую машину. Транспортное средство оказалось сильно повреждено. Инцидент произошел около 185 дома по Лиговскому проспекту. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По сведениям от очевидцев. экскаватор "напал" на служебную машину, задев ее ковшом. По предположениям петербуржцев, водитель не справился с управлением и не смог вовремя затормозить. От удара микроавтобус инкассаторов получил вмятину на задней части корпуса.
На месте аварии работали представители ДПС. Данных о пострадавших нет.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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