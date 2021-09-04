На автодороге "Антоши – Ропша" в аварии с такси пострадали 3 человека

Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП с такси на автодороге "Антоши – Ропша". Как рассказали в МВД, авария произошла 10 декабря около восьми утра.

На месте Госавтоинспекцией установлено, что неустановленный водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречную полосу движения в месте, разрешенном для маневра, и столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением 51-летнего водителя. Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

В результате аварии таксист и его пассажир госпитализированы, предварительно, в тяжелом состоянии.

Водитель внедорожника также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также этим утром в Новом Карлино 47-летний пешеход погиб под колёсами Subaru.

Фото: МВД