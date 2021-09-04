На автодороге "Антоши – Ропша" в аварии с такси пострадали 3 человека

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП с такси на автодороге "Антоши – Ропша". Как рассказали в МВД, авария произошла 10 декабря около восьми утра.
На месте Госавтоинспекцией установлено, что неустановленный водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречную полосу движения в месте, разрешенном для маневра, и столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением 51-летнего водителя. Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.
В результате аварии таксист и его пассажир госпитализированы, предварительно, в тяжелом состоянии.
Водитель внедорожника также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Также этим утром в Новом Карлино 47-летний пешеход погиб под колёсами Subaru.
Фото: МВД
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