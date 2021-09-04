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На автодороге "Антоши – Ропша" в аварии с такси пострадали 3 человека
Сегодня, 13:40
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На автодороге "Антоши – Ропша" в аварии с такси пострадали 3 человека

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Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту  ДТП с такси на автодороге "Антоши – Ропша". Как рассказали в МВД, авария произошла 10 декабря около восьми утра.

На месте Госавтоинспекцией установлено, что  неустановленный водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречную полосу движения   в месте, разрешенном для маневра,  и столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением 51-летнего водителя. Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

В результате аварии таксист и его пассажир госпитализированы, предварительно, в тяжелом состоянии.

Водитель внедорожника также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Также этим утром в Новом Карлино 47-летний пешеход погиб под колёсами Subaru.

Фото: МВД

Теги: ропша, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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