В Новом Карлино 47-летний пешеход погиб под колёсами Subaru

В результате ДТП 47-летний пешеход скончался на месте от травм.

Полиция проводит проверку по смертельному ДТП с пешеходом в Новом Карлино. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Ломоносовского района 10 декабря в 08:20 поступило сообщение о ДТП в населенном пункте Новое Карлино. На месте было установлено, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Subaru, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП 47-летний пешеход скончался на месте от травм.

На улице Пограничника Гарькавого иномарка въехала в столб и кафе.

Фото: Piter.tv