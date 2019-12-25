Японские производители раскрыли нововведения в модели 2022 года.

В России начались продажи обновленного кроссовера Subaru Forester 2022 модельного года. В пресс-службе японского автопроизводителя Subaru рассказали, что начался старт приема заявок на обновленный модельный ряд. С 26 ноября кроссовер доступен во всех дилерских точках компании. Приобрести машины можно по цене от 2 909 000 рублей.

В 2022 году внешний вид будет улучшен за счет глянцевой черной отделки на средних и задних стойках. Это должно придать автомобилю премиальный внешний вид. Японцы добавили, что добавили рейлинги на крыше с серебристой отделкой, а также хромированные внешние значки. От предыдущих версий автомобиль сохранил семь подушек безопасности.

Добавлена функция, позволяющая водителю управлять климат контролем при помощи жестов. Система помощи EyeSight получила новую стереокамеру, обладающую увеличенным углом обзора, а также обновленным программным обеспечением.

Subaru представила свой первый электрический кроссовер.

Фото: Subaru

