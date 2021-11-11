Subaru представила свой первый электрический кроссовер

Компания представила публике Solterra.

Японский производитель Subaru представил свой первый электрический кроссовер. Презентация автомобиля состоялась в рамках онлайн-мероприятия. Речь идет о такой новинке как Solterra. Транспортное средство разработано совместно с корпорацией Toyota. Автомобиль считается близнецом выпущенного в текущем году кроссовера Toyota bZ4X. Сходства связаны с тем, что машины построены на одной платформе, которую компании создавали на протяжении нескольких лет.

Новинка от Subaru оснащена новой системой полного привода. Она реализована за счет работы отдельных моторов в каждом колесе. На одном заряде машина может проехать путь в 460 километров. Аналогичный показатель для Toyota bZ4X в переднеприводном варианте - 530 км.

Напомним, что международные продажи Solterra начнутся в середине 2022 года. Стоимость электрического кроссовера фирма не разглашает. Автомобиль будет представлен в Лос-Анджелесе в ноябре в рамках автосалона.

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Фото и видео: Youtube/SubaruGlobalTV