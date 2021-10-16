Новинка сначала появится на рынке Австралии.

Новая Subaru WRX станет универсалом впервые за 14 лет. Японский автомобильный производитель анонсировал транспортное средство. Пока что оно будет продаваться только на территории Австралии. Новинка получила название Sportswagon. Внешне она напоминает универсал Subaru Levorg. Разработчики уточнили, что с технической точки зрения машина будет идентична спортивному седану WRX.

В компании решили не публиковать фотографии интерьера автомобиля. Эксперты полагают, что его сделают похожим на седан. С данной машины также перекочует и двигатель с объемом 2,4-литра и мощностью 275 лошадиных сил.

Известно, что WRX Sportswagon поступит в в продажу во втором квартале 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / CAR CHNL