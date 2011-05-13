Компания Honda показала пять новых электромобилей

В первую очередь новинки выйдут на рынок Китая.

Автомобильная компания Honda готовит к дебюту сразу 5 новых моделей. Транспортные средства являются одним из решений в рамках поставленной производителем цели перейти к нулевому уровню вредных выбросов в атмосферу. Первые варианты электромобилей появятся на китайском рынке. В 2014 году весь модельный ряд компании будет представлен только электромоторами.

Два первых электрокара серии e: N будут запущены в следующем году. Речь идет о таких вариантах машин как e: NS1 и e: NP1. Они будут изготавливаться на базе совместного предприятия GAC и Dongfeng. Дизайн техники, по словам разработчиков, вдохновлен моделью Honda HR-V. Кроме вышеуказанных моделей производитель выпустит также большой кроссовер для семейных поездок, двухдверный электрокар e: N Coupe. Последней новинкой станет e: N GT.

Honda презентует серийные версии этих трех концепт-каров в течении следующих пяти лет.

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Фото и видео: YouTube / Honda