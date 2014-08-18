Глава Tesla Илон Маск пообещал сделать Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире

Где будет выпускаться новинка, пока что неизвестно.

Глава американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск пообещал сделать Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире. Такое заявление предприниматель сделал на онлайн-встрече с акционерами фирмы. Он презентовал пикап с квадроциклом.

Бизнесмен не дал инвесторам четкого ответа на вопрос о том, где именно будет выпускаться эта технологическая транспортная новинка. Он не исключил, что Cyberquad может встать на конвейер в Остине. Маск рассказал, что понимает опасность квадроциклов, поэтому производитель будет изготавливать их максимально безопасными для водителя и пассажиров в своем классе.

Эксперт уточнил, что в машине будет реализован высокий уровень безопасности за счет более низкого центра тяжести. Ради этого разработчикам пришлось разместить тяговую батарею ближе к земле. Маск напомнил, что основная опасность у квадроциклов заключается в их возможности переворачиваться.

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Фото и видео: YouTube / CNET Highlights