На улице Пограничника Гарькавого иномарка въехала в столб и кафе

После аварии виновник скрылся.

В Красносельском районе Петербурга накануне произошло ДТП, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Уточняется, что водитель автомобиля Mazda по неустановленной причине въехал в столб и фасад кафе на улице Пограничника Гарькавого. По предварительным данным, мужчина был нетрезв.

После аварии виновник скрылся, в настоящее время его разыскивают полицейские.

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Пограничника Гарькавого.

Видео, фото: Telegram / Mash на Мойке