  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:59
127
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Пограничника Гарькавого иномарка въехала в столб и кафе

0 0

После аварии виновник скрылся.

В Красносельском районе Петербурга накануне произошло ДТП, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Уточняется, что водитель автомобиля Mazda по неустановленной причине въехал в столб и фасад кафе на улице Пограничника Гарькавого. По предварительным данным, мужчина был нетрезв. 

После аварии виновник скрылся, в настоящее время его разыскивают полицейские.

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Пограничника Гарькавого. 

Видео, фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: дтп, улица пограничника гарькавого
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии