Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали

Полиция установила личность нарушителя общественного порядка.

Размахивавшего гениталиями из люка автомобиля Subaru россиянина задержали. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В ГУ МВД по Волгоградской области оперативники установили личность водителя, а также пассажира внедорожника. Сейчас они обвиняются в нарушении ПДД, а также общественного порядка.

23 мая 32-летний водитель, управляя автомобилем Subaru, допустил перевозку пассажира с нарушением Правил дорожного движения. Во время движения 38-летний пассажир, находясь обнаженным в люке иномарки, демонстрировал окружающим свои гениталии. пресс-служба МВД по региону

Пассажир автомобиля объяснил свои действия полиции. Он заявил, что он с водителем ехал с пляжа и ему стало жарко. Мужчина добавил, что "человек на видео не похож на меня", а ситуация, связанная с тем, в каком именно он виде вылазил из люка - это "второй вопрос". Шофер заметил, что ехал по дороге медленно и держал друга за ноги, чтобы тот не упал.

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Видео: Instagram / ulianov24