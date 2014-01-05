Голый мужчина пугал петербуржцев у "Приморской"

Инцидент произошел утром. Горожане предполагают, что мужчина был в наркотическом опьянении.

В среду, 17 марта, очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись бегавшего голого мужчины у станции метро "Приморская". Неизвестного горожанина заметили в половину десятого утра. В каком состоянии и где он находится сейчас, неизвестно.

Мужчина ругался, кричал, спрашивал, что произошло и уверял, что сейчас умрет. Немного позже, около полудня, подобный случай произошел у Правобережного рынка в Невском районе.

А около 12:00, у Правобережного рынка (Невский район) ходил мужчина (примерно 35 лет) в черной одежде и демонстрировал свой срамной уд прохожим. На улице холодно, рано еще раздеваться! "Дорожный инспектор"

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Фото: vk.com/spb_today_unreleased