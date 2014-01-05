Голый мужчина пугал петербуржцев у "Приморской"

В среду, 17 марта, очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись бегавшего голого мужчины у станции метро "Приморская". Неизвестного горожанина заметили в половину десятого утра. В каком состоянии и где он находится сейчас, неизвестно.
Мужчина ругался, кричал, спрашивал, что произошло и уверял, что сейчас умрет. Немного позже, около полудня, подобный случай произошел у Правобережного рынка в Невском районе.
А около 12:00, у Правобережного рынка (Невский район) ходил мужчина (примерно 35 лет) в черной одежде и демонстрировал свой срамной уд прохожим. На улице холодно, рано еще раздеваться!
"Дорожный инспектор"
Ранее мы писали, что молодые петербуржцы ограбили пекарню на Индустриальном.
Фото: vk.com/spb_today_unreleased
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все