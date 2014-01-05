Молодые петербуржцы ограбили пекарню на Индустриальном

Лица преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В среду, 17 марта, пекарню на Индустриальном проспекте, 10 корпус 1, ограбили подростки, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, злоумышленникам около 13 лет, они орудуют в Красногвардейском районе. На записи видеокамер пекарни попали лица школьников. Видно, как ребята просят продавщицу положить в пакет разную продукцию. Потом, по всей видимости, делают попытку оплатить. В один момент парень хватает пакет и выбегает. Продавщица не успела среагировать, но за подростками бежать не стала.

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Видео: Piter.TV