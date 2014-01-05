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Молодые петербуржцы ограбили пекарню на Индустриальном

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Лица преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В среду, 17 марта, пекарню на Индустриальном проспекте, 10 корпус 1, ограбили подростки, сообщил источник в правоохранительных органах. 

По словам источника, злоумышленникам около 13 лет, они орудуют в Красногвардейском районе. На записи видеокамер пекарни попали лица школьников. Видно, как ребята просят продавщицу положить в пакет разную продукцию. Потом, по всей видимости, делают попытку оплатить. В один момент парень хватает пакет и выбегает. Продавщица не успела среагировать, но за подростками бежать не стала.

Ранее мы писали, что неизвестные украли вещи из кабины грузовика на Суздальском проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: грабеж, ограбление
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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