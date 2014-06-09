Кроссовер улетел в реку в посёлке Ропша под Петербургом

О пострадавших не сообщается.

Сегодня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло необычное ДТП — кроссовер съехал с дороги и оказался в реке. Инцидент произошел в поселке Ропша, о чем сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель автомобиля мог не справиться с управлением и вылетел за пределы проезжей части прямо в водоём. На данный момент нет сведений о пострадавших — обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что пешеходная часть провалилась на набережной Обводного канала.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Петров)