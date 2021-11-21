Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях

Машину, на которой блогер попал в смертельное ДТП, он купил 11 дней назад.

Российский блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве разместил посты в социальных сетях. Известно, что около 13:35 дня 20 ноября мужчина опубликовал снимок с недавно приобретенной иномаркой BWM M4. Машину он купил 11 дней назад. Первые сообщения о автомобильной аварии с участием медиа-звезды появились в Telegram-каналах спустя 1,5 часа после публикации поста. Установлено, что именно на данном автомобиле блогер разбился насмерть.

Также в субботу блогер разместил в Instagram-сторис ролик, на котором он устраивает гонки по Москве с Gelandewagen. При этом Губденский показывал водителю за рулем внедорожника неприличные жесты. Также блогер показал своим подписчикам видео, на котором он гоняет по дорогам российской столицы со скоростью в 150 километров в час.

Напомним, что днем 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте. После этого в транспортные средства врезалась еще одна машина. За рулем иномарки BMW, которое стало виновником ДТП, сидел автоблогер Губденский. Он погиб на месте. Его пассажир был госпитализирован, но также скончался от травм.

Прокуратура Москвы напомнила, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности, а также лишался водительских прав за нарушения ПДД.

Стали известны подробности смертельного ДТП с блогером Саидом Губденским в Москве.

Видео: Instagram / said.gubdenskiy, Telegram/SHOT