На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

СМИ: погиб блогер Саид Губденский.

На Кутузовском проспекте около 33 дома в Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в региональным ГИБДД. По информации от экстренных служб, две иномарки ударились друг о друга лоб в лоб. После этого в них врезалось еще одно транспортное средство. В настоящее время поступает информация об одном пострадавшем, а также одном погибшем.

Госавтоинспекция по российской столице уточнила в собственном Telegram-канале, водитель BMW M4 Competition выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Шофер-нарушитель ПДД скончался на месте. Его пассажира медикам пришлось госпитализировать. После удара мужчина вылетел на проезжую часть. Его состояние оценивается как тяжелое. некоторые источники рассказали о гибели этого пассажира. В ТГ-канале Mash заявили о том, что машина "БМВ" принадлежит блогеру по имени Саид Губденский. Владельцем "Мерседеса" может являться основатель компании Aelita Software. В настоящее время для автомобилистов свободны две полосы из шести для проезда.

Обновление: В СМИ рассказали о гибели двух человек после аварии. Также поступили сведения о двух пострадавших. Блогер Губденский скончался на месте ДТП еще до прибытия машины скорой помощи.

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Фото и видео: Telegram / Baza, LiveCorr

