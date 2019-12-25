Стали известны новые сроки возможного окончания эпидемии коронавируса в России

Данные приводят в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Вспышка коронавируса в России может завершиться 8 августа. Таким стал обновленный прогноз лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, которая перенесла день возможного окончания эпидемии на четыре дня.

До этого эксперты, рассчитывающие вероятность выхода стран из эпидемии коронавируса по математической модели, предполагали, что Россия может выйти из эпидемии COVID-19 7 августа, позже эта дата была изменена на 4 августа.

Авторы модели отметили, что срок может сдвигаться из-за принимаемых мер ограничений в связи с пандемией вируса. Для составления прогноза, в частности, была математическая SIR-модель — модель распространения инфекции, где описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Ранее мы сообщали о том, что медицинские маски больных коронавирусом COVID-19 могут навредить здоровью человека неожиданным образом. Исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин заявил, что медицинская маска и другие средства гигиены заболевших могут представлять угрозу после использования.