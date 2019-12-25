Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных COVID-19

Отработанная маска и другие средства гигиены становятся рассадниками инфекции.

Стало известно, что медицинские маски больных коронавирусом COVID-19 могут навредить здоровью человека неожиданным образом.

В эфире радио Sputnik исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин заявил, что медицинская маска и другие средства гигиены заболевших могут представлять угрозу после использования. Эколог обратил внимание, что средства личной гигиены заболевшего человека необходимо складывать в отдельный пакет, который нужно отдельно забирать. Ни в коем случае не нужно выбрасывать это в обычный мусорный пакет – инфекция в домашних условиях расходится за срок до семи дней, а на улице – за 24 часа.

Для того, чтобы не подвергать заражению рабочих на мусороперерабатывающих заводах, Нагибин предложил вместо захоранивания сразу уничтожать такие отслужившие маски со средствами защиты и гигиены.

Ранее стало известно об аномалии, которая ведет к смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Как выяснили ирландские специалисты, внушительное число заболевших COVID-19 погибает из-за аномального свертывания крови.