Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при COVID-19

Результаты исследования опубликованы на портале Eurekalert.

Стало известно об аномалии, которая ведет к смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Как выяснили ирландские специалисты, внушительное число заболевших COVID-19 погибает из-за аномального свертывания крови.

По результатам совместного исследования Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов, нарушение вызывает образование микротромбов в легких. Такая ситуация не наблюдалась при других типах инфекции легких – это частично и объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19, заявили авторы исследования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли усилены меры по уходом за здоровьем Владимира Путина после того, как премьер-министр Михаил Мишустин объявил о своем положительном тесте на коронавирус.