Стали известны новые подробности ДТП с Игорем Скляром

За рулем Audi Q5 находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Стали известны новые подробности аварии, в которую попал актер Игорь Скляр в Петербурге. За рулем Audi Q5 находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло 23 ноября около 12:30 у дома на Лиговском проспекте. Актер был за рулем Jaguar XF, когда в него врезалась девушка на Audi. По имеющимся данным, автоледи перепутала педали газа и тормоза.

Скляра доставили в Мариинскую больницу с ушибом грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Водитель Audi с места ДТП скрылся.

Спустя два часа 32-летнюю женщину задержали. Она была в состоянии алкогольного опьянения. После составления административных протоколов ее отпустили под обязательство о явке. Как оказалось, она воспользовалась отсутствием водителя и пересела за руль Audi. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области.

Видео: Мегаполис