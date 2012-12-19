Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области

Авария произошла утром на дороге А-120 "СПб Южное полукольцо".

Около девяти часов утра во вторник, 23 ноября, на 101 км + 600 метров дороги А-120 "СПб Южное полукольцо" произошло ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД, 54-летний водитель на автомобиле "Мерседес" ехал из Гатчины в Кировск и при неустановленных обстоятельствах выехал на "встречку". Там он столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 58-летний житель Ростовской области. Водитель фуры от удара с легковушкой свернул влево, на встречную полосу, где столкнулся с "Форд Фокусом" под управлением 29-летнем мужчины.

В результате ДТП водитель "Мерседес" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте

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