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Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области

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Авария произошла утром на дороге А-120 "СПб Южное полукольцо".

Около девяти часов утра во вторник, 23 ноября, на 101 км + 600 метров дороги А-120 "СПб Южное полукольцо" произошло ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД, 54-летний водитель на автомобиле "Мерседес" ехал из Гатчины в Кировск и при неустановленных обстоятельствах выехал на "встречку". Там он столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 58-летний житель Ростовской области. Водитель фуры от удара с легковушкой свернул влево, на встречную полосу, где столкнулся с "Форд Фокусом" под управлением 29-летнем мужчины. 

В результате ДТП водитель "Мерседес" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

 Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, дтп, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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