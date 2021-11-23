Актер Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге

Он был за рулем Jaguar, когда в него врезалась девушка на Audi.

Днем 23 ноября в центре Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. Как оказалось, за рулем одной из них находился актер Игорь Скляр. Об этом он сам рассказал в беседе с 78.ru.

Актер попал в аварию на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта. Он был за рулем Jaguar, когда в него врезалась девушка на Audi. По имеющимся данным, автоледи перепутала педали газа и тормоза.

В сети сообщалось, что водителя Jaguar с места происшествия забрала реанимация. Актер опроверг эту информацию, заявив, что с ним все в порядке.

Ранее у дома по Спасскому переулку Škoda сбила четвероклассника.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Тимур Альбот

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