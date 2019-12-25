Водитель Jaguar попал в реанимацию после ДТП на Лиговском проспекте

Подробности случившегося выясняются.

Днем 23 ноября в центре Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал человек. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта Jaguar догнал Audi Q3. На снимках можно увидеть, как сильно пострадал Jaguar – удар пришелся на переднюю часть автомобиля.

На месте аварии заметили две машины медиков. Свидетели рассказали, что водителя Jaguar забрала реанимация. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в массовой аварии под Петербургом погибли два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Тимур Альбот