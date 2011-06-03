В массовой аварии под Петербургом погибли два человека

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

В Тосненском районе Ленобласти утром 22 ноября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на 669-м километре трассы М-10 "Россия" между Ульяновкой и Красным Бором. По предварительной информации, на повороте на Никольское столкнулись фура, "Газель" и легковая Isuzu. В ДТП погибли два человека.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Также стало известно, что накануне жители Псковской области купили иномарку в Петербурге и погибли в ДТП по пути домой.

Фото: Piter.tv