Жители Псковской области купили иномарку в Петербурге и погибли в ДТП по пути домой

В Гатчинском районе при неустановленных обстоятельствах автомобиль совершил съезд в правый кювет.

Жители Псковской области погибли в ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Жители Псковской области 21 ноября приобрели в автомобильном салоне в Петербурге Chery Tiggo. В Гатчинском районе при неустановленных обстоятельствах автомобиль совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 37-летний и 46-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

В Тихвине после столкновения со столбом машину разорвало пополам.

Фото: Piter.tv