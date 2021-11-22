В Тихвине после столкновения со столбом машину разорвало пополам

По предварительной информации, 27-летний водитель не справился с управлением и влетел в столб.

Автомобиль ВАЗ-2110 разорвало пополам после того, как он протаранил столб в Тихвинском районе Ленобласти. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла 21 ноября. По предварительной информации, 27-летний водитель не справился с управлением и влетел в столб. После удара задняя часть машины улетела в кювет.

Мужчине удалось выжить в этом ДТП, он был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В начале ноября Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия". За рулём находился сын сатирика Семёна Альтова.

Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин