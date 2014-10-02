Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия"

Водитель жив, он был доставлен в Токсовскую больницу.

Утром 8 ноября на севере Ленобласти произошла авария с пострадавшим. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным очевидцев, около 11:00 на трассе "Скандинавия", ехавший в сторону Петербурга Porsche, потерял управление и врезался в опору освещения. По кадрам видно, но автомобиль разорвало пополам.

Водитель жив, он был доставлен в Токсовскую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер разбился, врезавшись в дерево.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Николаев)