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Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия"
Сегодня, 12:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия"

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Водитель жив, он был доставлен в Токсовскую больницу.

Утром 8 ноября на севере Ленобласти произошла авария с пострадавшим. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным очевидцев, около 11:00 на трассе "Скандинавия", ехавший в сторону Петербурга Porsche, потерял управление и врезался в опору освещения. По кадрам видно, но автомобиль разорвало пополам.

Водитель жив, он был доставлен в Токсовскую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер разбился, врезавшись в дерево.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Николаев)

Теги: porsche, трасса скандинавия
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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