Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия"

Утром 8 ноября на севере Ленобласти произошла авария с пострадавшим. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По данным очевидцев, около 11:00 на трассе "Скандинавия", ехавший в сторону Петербурга Porsche, потерял управление и врезался в опору освещения. По кадрам видно, но автомобиль разорвало пополам.
Водитель жив, он был доставлен в Токсовскую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
В Выборгском районе Ленобласти пенсионер разбился, врезавшись в дерево.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Николаев)
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