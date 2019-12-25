В Выборгском районе Ленобласти пенсионер разбился, врезавшись в дерево

Его 43-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 7 ноября, в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла около 10:15 на автодороге "Ушково-Гравийное". По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулём Opel Meriva двигался со стороны посёлка Первомайское в сторону Рощино. При повороте он не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль въехал в дерево и перевернулся.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, его 43-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

В конце октября в массовом ДТП на КАД погиб человек в спецодежде.

Фото: Piter.tv