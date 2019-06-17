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У дома по Спасскому переулку Škoda сбила четвероклассника
Сегодня, 8:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У дома по Спасскому переулку Škoda сбила четвероклассника

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Ребёнок с закрытым переломом костей левой голени, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

Четвероклассник попал под колёса легковушки у дома по Спасскому переулку. Об этом сообщил источник Piter.tv.

Авария произошла в 14:10 у дома №11 по Спасскому переулку. Škoda Octavia наехала на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика 4 класса. Ребёнок с закрытым переломом костей левой голени, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

По сведениям ГИБДД, на указанном автомобиле числятся 15 административных штрафов.

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Фото: Piter.tv

Теги: skoda octavia, спасский переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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