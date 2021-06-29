В контактном зоопарке на Спасском переулке 13-летнюю девочку укусил енот

Девочка пришла в зоопарк в свой день рождения.

В Петербурге школьница в свой день рождения отправилась в контактный зоопарк, где пострадала от енота. Об этом стало известно Piter.tv.

К врачам вечером 2 ноября обратилась 13-летняя девочка из Янино. В Петербурге в контактном зоопарке на Спасском переулке её укусил енот.

У пострадавшей диагностировали укушенную рану второй фаланги левой руки и ссадину левой ушной раковины. Проводится проверка.

В августе в этом же зоопарке енот укусил 7-летнюю девочку. Как показала проверка прокуратуры, владелец контактного зоопарка на Спасском переулке содержал енотов без лицензии.

Фото: pxhere