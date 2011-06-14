Владелец контактного зоопарка на Спасском переулке содержал енотов без лицензии

Петербургская прокуратура проверила контактный зоопарк, в котором енот укусил ребенка.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, владелец контактного зоопарка в Спасском переулке осуществлял деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в отсутствии лицензии.

Выявленные нарушения повлекли физические и нравственные страдания ребенка, они создают реальную угрозу жизни и здоровью посетителей.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура заинтересовалась инцидентом с енотом.

Фото: прокуратура Петербурга