Петербургская прокуратура заинтересовалась инцидентом с енотом

Прокуратура Адмиралтейского района устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Было установлено, что 7-летнюю девочку покусал енот. У ребенка зафиксирована укушенная рана левой ушной раковины.
Прокуратура оценит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными и соблюдение требований безопасности посетителей в контактном зоопарке.
Фото: пресс-служба прокуратуры
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