Петербургская прокуратура заинтересовалась инцидентом с енотом

Он покусал 7-летнюю девочку.

Прокуратура Адмиралтейского района устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Было установлено, что 7-летнюю девочку покусал енот. У ребенка зафиксирована укушенная рана левой ушной раковины.

Прокуратура оценит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными и соблюдение требований безопасности посетителей в контактном зоопарке.

Фото: пресс-служба прокуратуры