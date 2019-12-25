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Петербургская прокуратура заинтересовалась инцидентом с енотом
Сегодня, 12:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура заинтересовалась инцидентом с енотом

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Он покусал 7-летнюю девочку.

Прокуратура Адмиралтейского района устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Было установлено, что 7-летнюю девочку покусал енот. У ребенка зафиксирована укушенная рана левой ушной раковины.

Прокуратура оценит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными и соблюдение требований безопасности посетителей в контактном зоопарке.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Теги: енот, прокуратура
Категории: Тема дня,

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