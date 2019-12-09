Стали известны доходы компаний от продажи оружия в 2018 году

Результатами исследования в понедельник, 9 декабря, поделились в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира (SIPRI).

Стала известна информация о доходах компаний по продаже оружия за 2018 год. В этом году 80% производителей находились на территории США, Европы и РФ. Всего производители за этот период заработали порядка 420 миллиардов долларов, что на 4,6% больше в сравнении с 2017-м. В пятерку главных продавцов оружия вошли американские компании, которые реализовали товара на 148 миллиардов долларов, что составляет 35% общего объема продаж.

В российских компаниях объемы продаж уменьшились на 0,4% – 36,2 миллиардов долларов. Только у половины компаний зафиксирован рост продаж.

Ранее мы сообщали о том, что Шойгу поручил увеличить число кораблей с "Калибрами" и "Цирконами".

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