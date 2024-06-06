Стала известно, когда Microsoft окончательного закроет Skype

Официально компания не говорила о планах относительно своего сервиса видеозвонков.

В коде последней версии пользователи Skype обнаружили строку с сообщением о закрытии Skype в мае 2025 года. Соответствующей информацией подлились представители XDA Developers. Специалисты объяснили, что оследняя предварительная версия приложения для операционной системы Windows содержит строку с сообщением: "Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams". Компания Microsoft на данный момент никак не комментировала объявление. Сотрудники также не говорили публично о планах закрыть видеосервис.

Напомним, что Skype заработал в 2003 году и на протяжении долгих лет оставался самым популярным сервисом для обмена сообщениями VOIP. Компания Microsoft приобрела Skype в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов и пыталась интегрировать его в своих различные продукты, такие как Windows, Windows Phone и игровые консоли Xbox. За последние десятилетие Skype претерпел множество обновлений, включая попытку интеграции сервиса с приложениями "Телефон" и "Сообщения" на Windows 10 Mobile для, чтобы конкурировать с приложением iMessage. В последние годы интерес к Skype снизился, а в период распространения коронавирусной инфекции и пандемии COVID19 многие пользователи перешли на более современные платформы.

Билл Гейтс считает, что в будущем ИИ не сможет выполнять легкие задачи.

Фото: YouTube SOUND SYSTEM