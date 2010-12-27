Стала известна программа фестиваля "Окно в Европу"

Фестиваль откроется 10 августа.

На этих выходных в Выборге начнется кинофестиваль "Окно в Европу". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На фестивале есть 4 номинации: "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", "Неигровое кино" и "Анимационное кино". Также самые интересные и неожиданные фильмы конкурса "Окно в Интернет" покажут в рамках специальной программы фестиваля. Кто будет оценивать каждую номинацию мы уже сообщали.

В субботу, 11 августа, в 12:00 в библиотеке А. Аалто откроется выставка РОСФОТО "Самоэль Кацев. Настоящий "Ленфильм", посвященная 100-летию киностудии. В понедельник, 13 августа в 20:00 80-летию со дня рождения народного артиста РФ Алексея Петренко и 85-летию со дня рождения народного артиста РФ Элема Климова в Доме культуры покажут фильм "Агония". Во вторник, 14 августа, в 15:00 в Доме культуры пройдет творческая встреча с режиссером Андреем Хржановским.

Подробную информацию можно найти на сайте организаторов.

Ранее мы сообщали, что работа выборжца стала лучшей в конкурсе "Окно в Интернет".

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"/ ВК



