Работа выборжца стала лучшей в конкурсе "Окно в Интернет"

Его фильм признан лучшей неигровой картиной.

Оргкомитет фестиваля "Окно в Европу" 1 августа подвел итоги шестого конкурса короткометражного кино "Окно в Интернет". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году в интернет-конкурсе было представлено: 125 игровых фильмов, 22 документальных, 30 мультфильмов и 53 клипа. В общей сложности, 230 работ. Участники - граждане России, проживающие в разных уголках мира. Как мы сообщали ранее, лучшие работы покажут на фестивале "Окно в Европу" в Выборге".

Лучшей неигровой работой стало искусствоведческое расследование выборжца Владимира Васильева "Некто Торгованов". Он снимал эту работу в течение 3 летних месяцев в Санкт-Петербурге. Победите

лем конкурса, по мнению жюри, стала драма Георгия Заозёрского "Послевкусие" по мотивам пьесы Леонида Зорина "Варшавская мелодия". Также зрители отдали свои голоса за клип петербурженки Дианы Синеокой - "Грёзы о Диве огненной".

Победители конкурса приглашены в Выборг для участия в XXVI фестивале "Окно в Европу", который пройдет с 10 по 16 августа 2018 года.

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"/ ВК