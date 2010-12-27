В Выборге на фестивале "Окно в Европу" покажут 130 фильмов

XXVI фестиваль "Окно в Европу" состоится в Выборге с 10 по 16 августа 2018 года.

Около 130 фильмов будет представлено за семь фестивальных дней в Выборге, сообщили организаторы.

Нынешний фестиваль посвящен памяти поэта, кинорежиссера и сценариста Геннадия Шпаликова.

Он был ярким представителем так называемого "непоротого поколения", или "детей ХХ съезда", которые пришли в жизнь, отринув ужасы сталинской эпохи. Творили свободно. Творили счастливо. Армен Медведев, президент фестиваля

На открытии покажут "В Кейптаунском порту" Александра Велединского и "Болеро 17" Гарри Бардина. Закроется фестиваль кино фильмом "Непрощенный" режиссера Серика Андреасяна. Исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, он также приедет в Выборг в качестве гостя.

На фестивале есть 4 номинации: "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", "Неигровое кино" и "Анимационное кино". Также самые интересные и неожиданные фильмы конкурса "Окно в Интернет" покажут в рамках специальной программы фестиваля. Кто будет оценивать каждую номинацию мы уже сообщали.

Также в Выборге свой 100-летний юбилей отметит киностудия "Ленфильм". Памяти Олега Табакова и Киры Муратовой будут показаны фильмы "Среди серых камней" и "Три истории".

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"/ ВК