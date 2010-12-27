Стал известен состав жюри фестиваля "Окно в Европу"

XXVI фестиваль "Окно в Европу" состоится в Выборге с 10 по 16 августа 2018 года.

Стали известны имена членов жюри на фестивале "Окно в Европу". Об этом сообщил РИА Новости генеральный продюсер кинофорума Геворг Нерсисян.



На фестивале есть 4 номинации: "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", "Неигровое кино" и "Анимационное кино".

Картины, вошедшие в каждую из этих конкурсных программ, оценивает отдельное жюри. Геворг Нерсисян, генпродюсер кинофорума

Так оценивать игровое кино в этом году будет жюри во главе с режиссером Сергеем Снежкиным, лауреатом премии "Золотой орел". "Копродукцию" по заслугам оценит жюри во главе с режиссером, сценаристом, основателем Ереванского международного фестиваля "Золотой абрикос", членом Европейской киноакадемии Арутюном Хачатряном. Неигровое кино будет судить документалист Евгений Григорьев. Анимационное кино внимательно отсмотрит мультипликатор Гарри Бардин.

Ранее мы сообщали, что самые интересные и неожиданные фильмы конкурса "Окно в Интернет" будут показаны в рамках специальной программы фестиваля "Окно в Европу" в Выборге.

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"/ ВК