Назад в XVIII век: как петербуржцы празднуют именины Петра I

На фестивале "Окно в Европу" может не только увидеть точную копию корабля "Полтава", но и научиться заряжать пушку, сыграть в любимую деревянную игру императора и выковать гвоздь.

Петербуржцы празднуют 350-летие со дня рождения Петра I на историческом фестивале "Окно в Европу". Специально для праздника к берегам Невы пришвартованы парусные корабли: пушечные и почтовые судна 1940 годов. Реконструкторы рассказывают об истории Балтийского флота и кораблях разных эпох, например, про шхуну "Надежда".

Она попала к нам по репарации из Германии во время Великой Отечественной войны, стала она называться "Ленинград", потом ее переименовали снова в "Надежду". Пока она ходила под немецким флагом, она называлась "Зеетойфель". Принадлежала немецкому генералу – адмиралу фон Люкнеру и по неподтвержденным данным выполняла функции разведки. Александр Гореликов, боцман, такелажный мастер

Гостям фестиваля представляют точную копию "Полтавы" – первого корабля, построенного на Адмиралтейских верфях по чертежам Петра I.

У нее есть очень интересное совпадение параметров: это длина и количество пушек, 54 метра в длину и 54 пушки на борту. Как говорили в XVIII веке: "Корабли строятся для пушек", по сути это плавучая крепость, которая снабжена артиллерийским орудием, поэтому чем больше пушек на корабле, тем выше его ранг, он мощнее и более значим во флоте. Андрей Сапожников, руководитель историко-патриотического проекта "Петергофские гардемарины Петра Великого"

Каждый час на набережной стреляет корабельная пушка, перед этим канониры объясняют, как правильно заряжать оружие.

Нормальный результат – это четыре выстрела в минуту из такого орудия. На стрельбах доводили и до большего количества, в бою это хороший результат, для того чтобы достичь такого темпа, слаженность нужна очень большая. Андрей Ловчиков, канонир

В лекарне рассказывают о методах лечения в XVIII веке: кровопускание от давления, травяные сборы и пилюли. В гостях у доктора посетители могут проверить зрение через сито и оценить российскую разработку – стояние на шишках. А в воинском лагере мушкетеры лейб-гвардии Семёновского и Преображенского полков учатся строевым приемам и обращению с мушкетами.

XVIII век – это эпоха линейной тактики, все сражения проходили длинный строй на длинный строй, ввиду того, что технологии не позволяли сделать огнестрельное оружие с более или менее приличной прицельной дальностью стрельбы, мушкеты тех времен стреляли максимум на 50 метров и имели кошмарный разброс, так как они были гладкоствольными, кучность была никакая, и для этого солдатам приходилось стрелять строем. Евгений Андреев, реконструктор

Петербуржцам показывают подпись императора и проводят мастер-классы по русской скорописи гусиными перьями.

Почерк у Петра был так себе: читается очень трудно, без подготовки трудно разобрать, что написано, похож на врачебный почерк. Анна Коршун, преподаватель каллиграфии

На набережной развернулась ярмарка с традиционными деревянными играми: французское колесо и голландский бильярд. Также любой желающий может попробовать себя в роли кузнеца или столяра: обтесать ствол дерева или выковать гвоздь.

Мы приехали из Ростова-на-Дону на празднование дня рождения Петра I, увидели весь праздник, очень красиво, нам очень понравилось! А я сделал гвоздь, было не трудно, но был очень тяжелый молоток. Вера Липатова с сыном Иваном, посетители фестиваля

Фестиваль "Окно в Европу" продлится до 13 июня, гостей ждут увлекательные лекции, абордажный бой и подъем парусов на "Полтаве".

Видео, фото: Piter.TV