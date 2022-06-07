  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
91
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: корабль "Полтава" прошел по Неве

0 0

54-пушечный линейный корабль "Полтава" прошел по Неве к набережной Лейтенанта Шмидта. Сегодня там начнется фестиваль, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, "Окно в Европу". 

Жителей и гостей города предупреждают: корабль украсит набережную, однако экскурсий на него не будет. Напомним, возрожденный корабль был спущен на воду 27 мая 2018 года. Сейчас для "Полтавы" идет строительство гавани. 

Напомним, фестиваль "Окно в Европу" пройдет на набережной Лейтенанта Шмидта с 7 по 13 июня. С программой мероприятия можно познакомиться здесь. 

Видео: ВКонтакте / Фестиваль "Окно в Европу"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии