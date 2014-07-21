Зрителям фестиваля "Окно в Европу" в Выборге покажут 80 российских фильмов

Накануне в честь открытия состоялся небольшой праздник.

В Выборге открылся 30-й кинофестиваль российского кино "Окно в Европу". Он проходит в Ленобласти с 5 по 10 августа. В этом году мероприятия могут посещать зрители, так как коронавирусные ограничения сняты.

Фестиваль открыли традиционным шествием от гостиницы "Дружба" до кинотеатра "Выборг Палас". Во главе колонны пошли президент фестиваля Армен Медведев и генеральный продюсер Геворг Нерсисян. Для зрителей устроили барабанное шоу.

Гостем фестиваля стал заместитель председателя Ленобласти Владимир Цой. Он отметил, что власти региона поддерживают съемки кино в Выборге и в области в целом. Ассигнования на это направление планируют увеличить.

После уличных выступлений публика переместилась в кинозал. "Выборг Палас". Фильмом открытия стала "Монета страны Малави" режиссера Алексея Федорченко. Также зрителям представили премьеру картины Александра Зачиняева "У самого Белого моря". Закрывать фестиваль 10 августа в Выборгском замке будет фильм Светланы Устиновой "Время года зима".

За шесть дней работы фестиваля будут показаны 80 фильмов. Конкурс проводится по игровому кино, неигровому кино, анимационному кино. Также широко представлена внеконкурсная программа.

Видео: Piter.tv