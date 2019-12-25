Церемония закрытия фестиваля "Окно в Европу" прошла в Выборге

Победителем в номинации "лучший игровой фильм" признан Руслан Братов с картиной "Экспресс"

В среду, 10 августа, в Выборге подвели итоги фестиваля "Окно в Европу". Как сообщила пресс-служба правительства региона, на церемонии в дворике Выборгского замка закрытая был определён лучший игровой фильм — им стала картина "Экспресс" Руслана Братова.

Киноленту снимали на Северном Кавказе. Сюжет затрагивает жизнь отчисленного студента, который зарабатывает на махинациях с картой игрового клуба. Жюри отметили режиссёра за параллели со стилистикой картин Гая Риччи.

В рамках фестиваля были представлены 80 премьер российского кино, многие из которых стали дебютными работами. За 6 дней зрителям показали фильмы "Календарь майя", "Плотник", Далекие близкие", "Мой друг – тигр", "Выборг, свой берег", "Ноев ковчег", "Камни", "Легенда Дальнего Востока", "Огонь" и др.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Небесные бродяги" организует фестиваль по отечественной мифологии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградкой области