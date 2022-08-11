Театр "Небесные бродяги" организует фестиваль по отечественной мифологии

Вход будет бесплатным, но нужна регистрация.

Работники театра "Небесные бродяги" совместно с кураторами проекта по восстановлению дачи Громова организуют театрализованный фестиваль по мифам, сказкам, легендам народов России. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Ранее творческую команду вдохновляла японская мифология, а теперь они заинтересовались отечественной.

После прочтения книги "Мордовские народные сказки" Самородова мы точно решили ставить спектакль, в итоге получилось даже две постановки: "Небесные Нити" и "Ковава". Но нам все равно хотелось большего, поэтому родилась идея устроить целый фестиваль со спектаклями и мастер-классами. Илья Лошаков, режиссер театра "Небесные бродяги".

"Ковава" в переводе с мордовского означает "богиня Луны". Труппа расскажет о том, какое значение небесное тело имеет для разных народов России.

Кроме спектаклей пройдут мастер-классы по созданию украшений, ночников. Посетители узнают о важности символов Луны для разных народов нашей страны.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но нужна регистрация в группе "Фестиваль Ковава" в "ВКонтакте" Он пройдет 21 августа в 16:00 в Лопухинском саду.

Ранее стало известно о том, что театр "Небесные бродяги" переедет на Гатчинскую улицу

Фото: ВКонтакте / Театр Небесные бродяги