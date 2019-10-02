Театр "Небесные бродяги" переедет на Гатчинскую улицу

Как рассказал режиссёр "бродяг" Илья Лошаков, "новый дом" в хорошем состоянии, но его нужно будет немного переделать.

Уличный театр "Небесные бродяги" переедут на Гатчинскую улицу, где им нашли помещение. Об этом в пятницу, 8 июля, пишет "Петербургский дневник".

Как рассказал режиссёр "бродяг" Илья Лошаков, "новый дом" в хорошем состоянии, но его нужно будет немного переделать — разрисовать стены персонажами аниме, разместить театральный реквизит, обустроить магазин "Ходячий замок", прибыль от которого передавалась в приюты для животных, и так далее. Лошаков добавил, что хватит места и для коворкинга "У Поньо", однако играть спектакли внутри не получится, а вот проводить какие-то небольшие камерные кукольные постановки" вполне.

Напомним, что сад Хаяо Миядзаки официально закрылся 27 июня. После того, как информация об этом распространилась в СМИ и соцсетях, с Лошаковым связался гендиректор московской компании. В идеале сад должен располагаться рядом с театром, но пока подходящего места не нашли. Помещение театра на Биржевой линии пострадало после пожара, из-за чего потребовался переезд.

Фото: Вконтакте / Театр Небесные Бродяги