Уличный театр "Небесные бродяги" создадут Долину фей в Петербурге

Идея создания мини-парка возникла у художественного руководителя и режиссера театра Ильи Лошакова.

Уличный театр "Небесные бродяги", известный созданием сада Хаяо Миядзаки и Хогвартса, планирует открыть мини-парк "Долина фей" возле ДК Крупской. Это место будет доступно для всех желающих и позволит им погрузиться в волшебный мир маленьких лесных существ, а также узнать о различных экологических инициативах, пишет "Петербургский дневник".

Идея создания мини-парка возникла у художественного руководителя и режиссера театра Ильи Лошакова. Он заметил, что небольшая территория с деревьями, растениями и мхом возле ДК Крупской часто загрязняется мусором. Это вдохновило его на создание волшебного мира, где феи могли бы жить и, возможно, удерживать людей от бросания мусора.

В "Долине фей" будут представлены не только феи, но и другие маленькие волшебные существа из мифологии разных народов России. Театр планирует обеспечить фей всем необходимым, чтобы они не захотели покидать это место.

Фото: предоставлено "Небесными бродягами"